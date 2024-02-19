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Після Авдіївки росіяни намагаються прорвати оборону на Мар'їнському та Запорізькому напрямках - Тарнавський

Після Авдіївки росіяни намагаються прорвати оборону на Мар'їнському та Запорізькому напрямках - Тарнавський

Київ • УНН

 • 22855 перегляди

Російсько-окупаційні війська посилили обстріли на Запорізькому та Мар'їнському напрямках, дещо зменшивши кількість обстрілів на Авдіївському напрямку.

Окупаційні війська рф дещо зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку, проте активізувались на Запорізькому та  Мар’їнському напрямках. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, вчинив 33 штурмові дії та 803 артобстріли

- резюмував Тарнавський. 

За його словами, на Авдіївському напрямку бійці Сил оборони відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Бригадний генерал підкреслив, що українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ.

Водночас окупанти нарощують кількість атак на інших ділянках фронту. 

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ

- розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". 

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Окрім того, окупанти знову намагаються прорвати оборону на Запорізькому напрямку. Там росіяни повернулись до тактики малих штурмових груп.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів намагався атакувати позиції наших військ у районі села Роботиного. Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботиного знищується

- резюмував Тарнавський.

Доповнення

Він також розповів, що окупаційні війська за добу втратили на Таврійському напрямку понад 600 піхотинців. Також сили оборони знищили десятки одиниць техніки росіян, зокрема установку з розмінування УР-77.

Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби склали: 624 російські окупанти, 4 танки, 21 бойові бронемашини, 4 артсистеми, 7 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки - це установка розмінування УР-77, яку називають "Змій Горинич"

- розповів бригадний генерал.

Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога та нейтралізували або знищили 239 БпЛА різних типів.

Нагадаємо

Начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що ворог намагається проводити певні наступальні дії на дещо інших напрямках, окрім Авдіївського, де кількість атак противника зменшилася.

При цьому на Таврійському напрямку стабільно високим залишається застосування росіянами дронів-камікадзе.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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