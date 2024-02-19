Затримка західної підтримки допомогла росії почати наступ на трьох напрямках одночасно - ISW
Київ • УНН
Затримки з наданням західної безпекової допомоги Україні дають можливість росії розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на українські сили.
Затримки з наданням західної безпекової допомоги Україні допомагають рф розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на українські сили на кількох напрямках. Про це у своєму звіті пише Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.
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За даними аналітиків, наразі російські війська проводять щонайменше три наступальні операції: уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману;в Авдіївці та навколо неї;поблизу Роботиного на заході Запорізької області.
Після виведення українських військ з Авдіївки та заяви росії про контроль над усім містом, ISW і кілька українських і західних джерел оцінили, що затримки із західною безпековою допомогою, а саме артилерійськими боєприпасами й критично важливими системами ППО, не дозволили українським військам захистити Авдіївку від російських наступальних дій.
Критична нестача техніки, що поставляється Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги США змусили українські війська скоротити кількість матеріальних засобів на всьому фронті, що, ймовірно, спонукало російські війська скористатися ситуацією і почати обмежені наступальні операції за межами району Авдіївки,
Експерти зауважили, що російські війська розпочали наступ за межами Авдіївки — вздовж кордону Харківської та Луганської областей від початку січня 2024 року та в західній частині Запорізької області протягом останніх 48 годин. Водночас у звіті Інституту наголошується, що цей російський наступ може завадити українським військам підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.
Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як вважають деякі західні держави та аналітики,
Нагадаємо
Сили оборони України зупинили вночі спробу наступу російської армії на Запорізькому напрямку, зірвавши їхні плани, знищивши техніку та змусивши особовий склад до втечі.