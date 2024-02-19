Сили оборони вночі зупинили спроби наступу окупантів на Запорізькому напрямку

Армія рф у ніч на 19 лютого намагалась повторити наступ на Запорізькому напрямку, однак Сили оборони зірвали плани ворога. Про це у понеділок повідомили Сухопутні війська ЗС України, передає УНН.

Запорізький напрямок. Наступ ворога зірваний. Особовий склад тікає. Техніка знищена. Вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій. Всі дії ворога - невдалі. Техніка знищена - йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Нагадаємо

17 лютого на Запорізькому напрямку армія рф також спробувала наступати, проте ЗСУ їх розгромили. Зокрема, українські військові тоді знищили 18 одиниць техніки та 70 окупантів.