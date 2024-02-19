Сили оборони вночі зупинили спроби наступу окупантів на Запорізькому напрямку
Київ • УНН
Сили оборони України зупинили вночі спробу наступу російської армії на Запорізькому напрямку, зірвавши їхні плани, знищивши техніку та змусивши особовий склад до втечі.
Армія рф у ніч на 19 лютого намагалась повторити наступ на Запорізькому напрямку, однак Сили оборони зірвали плани ворога. Про це у понеділок повідомили Сухопутні війська ЗС України, передає УНН.
Запорізький напрямок. Наступ ворога зірваний. Особовий склад тікає. Техніка знищена. Вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій. Всі дії ворога - невдалі. Техніка знищена
Нагадаємо
17 лютого на Запорізькому напрямку армія рф також спробувала наступати, проте ЗСУ їх розгромили. Зокрема, українські військові тоді знищили 18 одиниць техніки та 70 окупантів.