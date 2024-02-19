Силы обороны ночью остановили попытки наступления оккупантов на Запорожском направлении
Киев • УНН
Силы обороны Украины остановили ночью попытку наступления российской армии на Запорожском направлении, сорвав их планы, уничтожив технику и заставив личный состав к бегству.
Армия рф в ночь на 19 февраля пыталась повторить наступление на Запорожском направлении, однако Силы обороны сорвали планы врага. Об этом в понедельник сообщили Сухопутные войска ВС Украины, передает УНН.
Запорожское направление. Наступление врага сорвано. Личный состав убегает. Техника уничтожена. Ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций. Все действия врага - неудачные. Техника уничтожена
Напомним
17 февраля на Запорожском направлении армия рф также попыталась наступать, однако ВСУ их разгромили. В частности, украинские военные тогда уничтожили 18 единиц техники и 70 оккупантов.
Силы обороны ночью остановили попытки наступления оккупантов на Запорожском направлении
Силы обороны Украины остановили ночью попытку наступления российской армии на Запорожском направлении, сорвав их планы, уничтожив технику и заставив личный состав к бегству.
Украина приглашает японский бизнес помочь создать "украинское экономическое чудо"
Премьер-министр Украины пригласил японский бизнес инвестировать в энергетику, сельское хозяйство, инфраструктуру, автомобилестроение, горнодобывающую промышленность и ИТ-сектор Украины, чтобы помочь создать "украинское экономическое чудо" по образцу послевоенного экономического роста Японии.
По Херсонской области враг выпустил 88 снарядов, попал в припортовую инфраструктуру в Херсоне - ОВА
За минувшие сутки российские войска 21 раз обстреляли Херсонскую область, в частности, атаковали припортовую инфраструктуру в Херсоне.
Еще плюс 1290 оккупантов и самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага
По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли более 403 000 человек убитыми и ранеными, а также сотни уничтоженных танков, самолетов и другой военной техники.
ПВО сбила 4 беспилотника типа "Shahed" над Харьковской областью
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 4 беспилотника типа "Shahed", которые рф запустила над Харьковской областью из Белгорода.
За последние сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиационных атак, 102 залповых обстрела
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 80 боевых столкновениях за сутки. рф нанесла 3 ракетных удара, 43 авиаудара и 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах Херсона
Председатель Херсонской городской военной администрации сообщил, что Херсон под вражеским огнем.
Израиль угрожает начать наземной операцией в Рафахе до Рамадана
Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.
Спутниковые снимки показывают масштабное строительство вдоль границы между Египтом и Газой
Спутниковые снимки показывают, что Египет проводит масштабные строительные работы вдоль своей границы с Газой с целью создания изолированной буферной зоны для возможных палестинских беженцев. Однако Египет публично отрицает любые подобные приготовления.
День Государственного герба Украины. Что еще можно отметить 19 февраля
Сегодня в Украине отмечается День Государственного герба. Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление об утверждении Малого государственного герба Украины в виде золотистого трезубца на синем фоне.