Силы обороны ночью остановили попытки наступления оккупантов на Запорожском направлении

Армия рф в ночь на 19 февраля пыталась повторить наступление на Запорожском направлении, однако Силы обороны сорвали планы врага. Об этом в понедельник сообщили Сухопутные войска ВС Украины, передает УНН.

Запорожское направление. Наступление врага сорвано. Личный состав убегает. Техника уничтожена. Ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций. Все действия врага - неудачные. Техника уничтожена - говорится в сообщении Сухопутных войск.

Напомним

17 февраля на Запорожском направлении армия рф также попыталась наступать, однако ВСУ их разгромили. В частности, украинские военные тогда уничтожили 18 единиц техники и 70 оккупантов.