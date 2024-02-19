Задержка западной поддержки помогла россии начать наступление на трех направлениях одновременно - ISW

Задержки с предоставлением западной помощи по безопасности Украине помогают рф начать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта, чтобы оказать давление на украинские силы на нескольких направлениях. Об этом в своем отчете пишет Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

По данным аналитиков, сейчас российские войска проводят как минимум три наступательные операции: вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; вблизи Роботино на западе Запорожской области.

После вывода украинских войск из Авдеевки и заявления россии о контроле над всем городом, ISW и несколько украинских и западных источников оценили, что задержки с западной помощью по безопасности, а именно артиллерийскими боеприпасами и критически важными системами ПВО, не позволили украинским войскам защитить Авдеевку от российских наступательных действий.

Критическая нехватка техники, поставляемой Западом, и опасения полного прекращения военной помощи США заставили украинские войска сократить количество материальных средств на всем фронте, что, вероятно, побудило российские войска воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции за пределами района Авдеевки, - отметили аналитики.

Эксперты отметили, что российские войска начали наступление за пределами Авдеевки - вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и в западной части Запорожской области в течение последних 48 часов. В то же время в отчете Института отмечается, что это российское наступление может помешать украинским войскам подготовить личный состав и технику для восстановления контрнаступательных операций.

Украина пострадает, если просто окопается и будет пытаться обороняться до конца 2024 года, как считают некоторые западные государства и аналитики, - констатировали аналитики.

Напомним

Силы обороны Украины остановили ночью попытку наступления российской армии на Запорожском направлении, сорвав их планы, уничтожив технику и вынудив личный состав к бегству.