После Авдеевки россияне пытаются прорвать оборону на Марьинском и Запорожском направлениях - Тарнавский

Оккупационные войска РФ несколько уменьшили количество атак на Авдеевском направлении, однако активизировались на Запорожском и Марьинском направлениях. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовых действия и 803 артобстрела - резюмировал Тарнавский.

По его словам, на Авдеевском направлении бойцы Сил обороны отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского. Бригадный генерал подчеркнул, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны и успешно отражают попытки российских оккупантов развить наступление.

В то же время оккупанты наращивают количество атак на других участках фронта.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск - рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

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Кроме того, оккупанты снова пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении. Там россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп.

На Запорожском направлении враг 10 раз пытался атаковать позиции наших войск в районе села Роботино. Здесь россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники. Эти попытки наступательных действий прекращаются, враг в окрестностях Роботино уничтожается - резюмировал Тарнавский.

Дополнение

Он также рассказал, что оккупационные войска за сутки потеряли на Таврическом направлении более 600 пехотинцев. Также силы обороны уничтожили десятки единиц техники россиян, в частности установку по разминированию УР-77.

Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки составили: 624 российских оккупанта, 4 танка, 21 боевая бронемашина, 4 артсистемы, 7 автомобилей, 1 единица спецтехники - это установка разминирования УР-77, которую называют "Змей Горыныч" - рассказал бригадный генерал.

Также Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов врага и нейтрализовали или уничтожили 239 БпЛА различных типов.

Напомним

Начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что враг пытается проводить определенные наступательные действия на несколько других направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак противника уменьшилось.

При этом на Таврическом направлении стабильно высоким остается применение россиянами дронов-камикадзе.

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