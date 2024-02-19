Украинские военные взяли в плен группу россиян на Запорожском направлении - руководитель ЦПД СНБО
Киев • УНН
Украинские военные взяли в плен группу россиян, которые пытались продвинуться на Запорожском направлении.
Силы обороны Украины взяли в плен группу россиян на Запорожском направлении, где враг пытался наступить. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Запорожское направление, пленные россияне. Там враг атакует в направлении Роботино и не только
На видео, которое опубликовал Коваленко, видно группу россиян, которые были взяты в плен.
Дополнение
Силы обороны Украины остановили ночью попытку наступления российской армии на Запорожском направлении, сорвав их планы и уничтожив технику.
Украинские военные взяли в плен группу россиян на Запорожском направлении - руководитель ЦПД СНБО
Украинские военные взяли в плен группу россиян, которые пытались продвинуться на Запорожском направлении.
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