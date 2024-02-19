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Украинские военные взяли в плен группу россиян на Запорожском направлении - руководитель ЦПД СНБО

Украинские военные взяли в плен группу россиян на Запорожском направлении - руководитель ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 07:05  •  17120 просмотра

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Украинские военные взяли в плен группу россиян, которые пытались продвинуться на Запорожском направлении.

Силы обороны Украины взяли в плен группу россиян на Запорожском направлении, где враг пытался наступить. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Запорожское направление, пленные россияне. Там враг атакует в направлении Роботино и не только

- написал Коваленко в соцсетях. 

На видео, которое опубликовал Коваленко, видно группу россиян, которые были взяты в плен.

Дополнение

Силы обороны Украины остановили ночью попытку наступления российской армии на Запорожском направлении, сорвав их планы и уничтожив технику. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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