Украинские военные взяли в плен группу россиян на Запорожском направлении - руководитель ЦПД СНБО

Силы обороны Украины взяли в плен группу россиян на Запорожском направлении, где враг пытался наступить. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Запорожское направление, пленные россияне. Там враг атакует в направлении Роботино и не только - написал Коваленко в соцсетях.

На видео, которое опубликовал Коваленко, видно группу россиян, которые были взяты в плен.

Дополнение

Силы обороны Украины остановили ночью попытку наступления российской армии на Запорожском направлении, сорвав их планы и уничтожив технику.