Українські військові взяли у полон групу росіян на Запорізькому напрямку - керівник ЦПД РНБО
Київ • УНН
Українські військові взяли в полон групу росіян, які намагалися просунутися на Запорізькому напрямку.
Сили оборони України взяли у полон групу росіян на Запорізькому напрямку, де ворог намагався наступити. Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
Запорізький напрямок, полонені росіяни. Там ворог атакує в напрямку Роботиного і не тільки
На відео, яке опублікував Коваленко, видно групу росіян, які були взяті в полон.
Доповнення
Сили оборони України зупинили вночі спробу наступу російської армії на Запорізькому напрямку, зірвавши їхні плани та знищивши техніку.