Українські військові взяли у полон групу росіян на Запорізькому напрямку - керівник ЦПД РНБО

Сили оборони України взяли у полон групу росіян на Запорізькому напрямку, де ворог намагався наступити. Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

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Запорізький напрямок, полонені росіяни. Там ворог атакує в напрямку Роботиного і не тільки - написав Коваленко у соцмережах.

На відео, яке опублікував Коваленко, видно групу росіян, які були взяті в полон.

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Сили оборони України зупинили вночі спробу наступу російської армії на Запорізькому напрямку, зірвавши їхні плани та знищивши техніку.