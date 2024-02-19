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Українські військові взяли у полон групу росіян на Запорізькому напрямку - керівник ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 124226 перегляди

Українські військові взяли в полон групу росіян, які намагалися просунутися на Запорізькому напрямку.

Сили оборони України взяли у полон групу росіян на Запорізькому напрямку, де ворог намагався наступити. Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Запорізький напрямок, полонені росіяни. Там ворог атакує в напрямку Роботиного і не тільки

- написав Коваленко у соцмережах. 

На відео, яке опублікував Коваленко, видно групу росіян, які були взяті в полон.

Доповнення

Сили оборони України зупинили вночі спробу наступу російської армії на Запорізькому напрямку, зірвавши їхні плани та знищивши техніку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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