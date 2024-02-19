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"Дякую за роботу": Сирський відреагував на знищення відразу двох російських літаків

"Дякую за роботу": Сирський відреагував на знищення відразу двох російських літаків

Київ • УНН

 • 29407 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував українським розрахункам Сил ППО, які збили два російські військові літаки, котрі завдавали авіаударів по позиціях Сил оборони.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив роботу бійців ППО, які сьогодні збили два російські військові літаки. Про це з посиланням на Telegram-канал Сирського пише УНН.

Деталі

Головнокомандувач зауважив, що літаки завдали авіаударів по позиціях Сил оборони. Крім того, Головнокомандувач подякував бійцям ППО за їхню роботу. 

Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С. 
Дякую за роботу!

- заявив Сирський.
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Нагадаємо

Сьогодні вдень командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомив про знищення двох російських літаків Су-34 і Су-35С 19 лютого на сході України.

Командувач ПС ЗСУ: вранці на сході збито три російські літаки17.02.24, 12:59 • 30651 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
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