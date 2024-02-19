"Спасибо за работу": Сырский отреагировал на уничтожение сразу двух российских самолетов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил работу бойцов ПВО, которые сегодня сбили два российских военных самолета. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Сырского пишет УНН.

Детали

Главнокомандующий отметил, что самолеты нанесли авиаудары по позициям Сил обороны. Кроме того, Главнокомандующий поблагодарил бойцов ПВО за их работу.

Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С.



Спасибо за работу! - заявил Сырский.

Напомним

Сегодня днем командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщил об уничтожении двух российских самолетов Су-34 и Су-35С 19 февраля на востоке Украины.

Командующий ВС ВСУ: утром на востоке сбиты три российских самолета