Командувач ПС ЗСУ повідомив про збиття ще двох російських літаків на сході

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про знищення ще двох літаків російських окупантів - винищувачів Су-34 та Су-35С - 19 лютого на Східному напрямку, пише УНН.

Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта! Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!.. - написав Олещук у Telegram.

У Маріупольському районі впав палаючий літак, у місті чутно вибухи - Андрющенко