Командувач ПС ЗСУ повідомив про збиття ще двох російських літаків на сході
Київ • УНН
Командувач Повітряних сил України повідомив про знищення двох російських літаків Су-34 і Су-35С 19 лютого на сході України.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про знищення ще двох літаків російських окупантів - винищувачів Су-34 та Су-35С - 19 лютого на Східному напрямку, пише УНН.
Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта! Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!..
У Маріупольському районі впав палаючий літак, у місті чутно вибухи - Андрющенко 19.02.24, 09:29 • 124579 переглядiв