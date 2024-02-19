У Маріупольському районі впав палаючий літак, у місті чутно вибухи - Андрющенко
Київ • УНН
За словами радника міського голови Маріуполя, біля села в Маріупольському районі впав палаючий літак, а в місті були чутні вибухи.
У Маріупольському районі Донецької області повідомляють про падіння палаючого літака, також у місті жителі чують вибухи. Про це у понеділок повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram, передає УНН.
Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі с. Рибацьке. Окрім того, місто продовжує чути вибухи. Який файний понеділок
росіянин спрямував підбитий винищувач на цивільних на окупованій Луганщині – ОВА18.02.24, 11:40 • 79139 переглядiв