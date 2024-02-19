У Маріупольському районі впав палаючий літак, у місті чутно вибухи - Андрющенко

У Маріупольському районі Донецької області повідомляють про падіння палаючого літака, також у місті жителі чують вибухи. Про це у понеділок повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram, передає УНН.

Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі с. Рибацьке. Окрім того, місто продовжує чути вибухи. Який файний понеділок - написав Андрющенко.

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