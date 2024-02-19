В Мариупольском районе упал горящий самолет, в городе слышны взрывы - Андрющенко

Еще плюс 1290 оккупантов и самолет: Генштаб обновил данные о потерях врага

По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери россии в личном составе и технике в Украине достигли более 403 000 человек убитыми и ранеными, а также сотни уничтоженных танков, самолетов и другой военной техники.