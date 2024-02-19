В Мариупольском районе упал горящий самолет, в городе слышны взрывы - Андрющенко
Киев • УНН
По словам советника городского головы Мариуполя, возле села в Мариупольском районе упал горящий самолет, а в городе были слышны взрывы.
В Мариупольском районе Донецкой области сообщают о падении горящего самолета, также в городе жители слышат взрывы. Об этом в понедельник сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram, передает УНН.
Мариуполь. Не просто громко, но огонь! Сообщают о падении горящего самолета в районе с. Рыбацкое. Кроме того, город продолжает слышать взрывы. Какой прекрасный понедельник
россиянин направил подбитый истребитель на гражданских на оккупированной Луганщине - ОВА18 февраля 2024, 09:40 • 76013 просмотров
В Мариупольском районе упал горящий самолет, в городе слышны взрывы - Андрющенко
По словам советника городского головы Мариуполя, возле села в Мариупольском районе упал горящий самолет, а в городе были слышны взрывы.
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