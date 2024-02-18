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россиянин направил подбитый истребитель на гражданских на оккупированной Луганщине - ОВА

россиянин направил подбитый истребитель на гражданских на оккупированной Луганщине - ОВА

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 09:40  •  20505 просмотра

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Российский пилот направил свой сбитый истребитель на гражданские населенные пункты в оккупированной Луганской области Украины, что могло привести к человеческим жертвам.

Российский пилот направил подбитый истребитель не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганщине. О количестве жертв пока неизвестно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Луганскую ОВА.

Пилот российского истребителя вчера сбросил несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. А когда поджарили уже его -  думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом. Поэтому направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской общины на оккупированной Луганщине

- говорится в сообщении.

Сообщается, что жители села Дьяково видели, как российский истребитель убивает гражданских.

"Сообщают, что упал на улицу, где "живет Любовь Николаевна". О количестве жертв пока неизвестно", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Этой ночью Воздушные силы сбили 12 беспилотников "Shahed" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также был приземлен истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
sukhyi-su-34Су-34
khesa-shakhed-136Шахед-136
kkh-59Кх-59
luhanskЛуганск
росіянин спрямував підбитий винищувач на цивільних на окупованій Луганщині – ОВА
Russian directs downed fighter jet at civilians in occupied Luhansk region - RMA
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