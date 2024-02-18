россиянин направил подбитый истребитель на гражданских на оккупированной Луганщине - ОВА

Российский пилот направил подбитый истребитель не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганщине. О количестве жертв пока неизвестно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Луганскую ОВА.

Пилот российского истребителя вчера сбросил несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. А когда поджарили уже его - думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом. Поэтому направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской общины на оккупированной Луганщине - говорится в сообщении.

Сообщается, что жители села Дьяково видели, как российский истребитель убивает гражданских.

"Сообщают, что упал на улицу, где "живет Любовь Николаевна". О количестве жертв пока неизвестно", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Этой ночью Воздушные силы сбили 12 беспилотников "Shahed" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также был приземлен истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении.