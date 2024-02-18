Повітряні сили збили 12 "Shahed", 1 ракету Х-59 та приземлили винищувач-бомбардувальник Су-34
Київ • УНН
Під час російської повітряної атаки українські ППО збили 12 безпілотників "Шахід", 1 ракету Х-59 та 1 винищувач-бомбардувальник Су-34.
Цієї ночі Повітряні сили збили 12 безпілотників "Shahed" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Також був приземлений винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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У ніч на 18 лютого 2024 року російські війська здійснили спробу повітряного нападу на території України, використовуючи різноманітні ракетні та авіаційні системи.
За інформацією, окупаційні сили атакували 6-ма зенітними керованими ракетами С-300, 3-ма крилатими ракетами Х-22 та керованою авіаційною ракетою Х-59. Крім того, застосували 14 ударних безпілотників типу "Shahed".
У результаті успішної оборони, українські Сили збили 12 безпілотників "Shahed" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.
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