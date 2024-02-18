Воздушные силы сбили 12 "Shahed", 1 ракету Х-59 и приземлили истребитель-бомбардировщик Су-34
Киев • УНН
Во время российской воздушной атаки украинские ПВО сбили 12 беспилотников "Шахид", 1 ракету Х-59 и 1 истребитель-бомбардировщик Су-34.
Этой ночью Воздушные силы сбили 12 беспилотников "Shahed" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также был приземлен истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
В ночь на 18 февраля 2024 года российские войска предприняли попытку воздушного нападения на территории Украины, используя различные ракетные и авиационные системы.
По информации, оккупационные силы атаковали 6-ю зенитными управляемыми ракетами С-300, 3-мя крылатыми ракетами Х-22 и управляемой авиационной ракетой Х-59. Кроме того, применили 14 ударных беспилотников типа "Shahed".
В результате успешной обороны, украинские Силы сбили 12 беспилотников "Shahed" и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей.
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Силы воздушного командования "Восток" приземлили очередной российский самолет- истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении
Воздушные силы зафиксировали активность тактической авиации противника на северо-восточном направлении18 февраля 2024, 03:17 • 28068 просмотров
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