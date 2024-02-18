Воздушные силы сбили 12 "Shahed", 1 ракету Х-59 и приземлили истребитель-бомбардировщик Су-34

Этой ночью Воздушные силы сбили 12 беспилотников "Shahed" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Также был приземлен истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 18 февраля 2024 года российские войска предприняли попытку воздушного нападения на территории Украины, используя различные ракетные и авиационные системы.

По информации, оккупационные силы атаковали 6-ю зенитными управляемыми ракетами С-300, 3-мя крылатыми ракетами Х-22 и управляемой авиационной ракетой Х-59. Кроме того, применили 14 ударных беспилотников типа "Shahed".

В результате успешной обороны, украинские Силы сбили 12 беспилотников "Shahed" и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей.

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