Воздушные силы зафиксировали активность тактической авиации противника на северо-восточном направлении

рф распространяет фейк о раздаче мясорубок родственникам погибших защитников Авдеевки

Прокремлевские СМИ распространили фейковую новость о том, что матерям украинских солдат, которые погибли, защищая Авдеевку, подарили мясорубки. Использованное фото было сделано во время раздачи гуманитарной помощи и было отредактировано, чтобы добавить женщину с мясорубкой.