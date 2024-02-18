Воздушные силы зафиксировали активность тактической авиации противника на северо-восточном направлении
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предоставили информацию об угрозе применения вражеской тактической авиации для областей, в которых объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, передает УНН.
Воздушные силы сообщают о движении российских беспилотников к Полтаве с северо-запада17 февраля 2024, 22:46 • 13595 просмотров
Воздушные силы зафиксировали активность тактической авиации противника на северо-восточном направлении
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предоставили информацию об угрозе применения вражеской тактической авиации для областей, в которых объявлена воздушная тревога.
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