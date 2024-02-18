Повітряні сили зафіксували активність тактичної авіації противника на північно-східному напрямку
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України надали інформацію про загрозу застосування ворожої тактичної авіації для областей, в яких оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомили щодо активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, передає УНН.
Повітряні сили повідомляють про рух російських безпілотників до Полтави з північного заходу18.02.24, 00:46 • 29286 переглядiв