Повітряні сили повідомляють про рух російських безпілотників до Полтави з північного заходу
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України зафіксували російські безпілотники, які летіли в напрямку Полтави з північного заходу.
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення безпілотних літальних апаратів (БпЛА), які наближаються до міста Полтава із північно-західного напрямку. Передає УНН.
Повітряні сили України зафіксували зміну напрямку руху російських безпілотників на південь18.02.24, 00:12 • 30682 перегляди