Повітряні сили України зафіксували зміну напрямку руху російських безпілотників на південь
Київ • УНН
Повітряні сили України повідомили, що безпілотні літальні апарати змінили напрямок з Сумської області на Полтавську, прямуючи на південь.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про зміни у русі безпілотних літальних апаратів (БпЛА). За останніми даними, вони змінили напрямок і рухаються із Сумщини в Полтавську область, при цьому обрано курс на південний напрямок. Передає УНН.
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