Воздушные силы Украины зафиксировали изменение направления движения российских беспилотников на юг
Киев • УНН
Воздушные силы Украины сообщили, что беспилотные летательные аппараты изменили направление с Сумской области на Полтавскую, направляясь на юг.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об изменениях в движении беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). По последним данным, они изменили направление и движутся из Сумской области в Полтавскую область, при этом выбран курс на южное направление. Передает УНН.
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области17 февраля 2024, 22:09 • 10446 просмотров
Воздушные силы Украины зафиксировали изменение направления движения российских беспилотников на юг
Воздушные силы Украины сообщили, что беспилотные летательные аппараты изменили направление с Сумской области на Полтавскую, направляясь на юг.
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области
Воздушные силы Украины предупредили о ракетной угрозе в Харьковской области.
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