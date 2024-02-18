Воздушные силы Украины зафиксировали изменение направления движения российских беспилотников на юг

Славянск и Краматорск под вражеским огнем: есть разрушения, под завалами остались люди

российская армия обстреляла Славянск и Краматорск, попав в школу и промышленную зону, в результате чего семья из 4 человек, в том числе 2 подростков, оказалась под завалами в Краматорске, а 1 человек, вероятно, оказался под завалами в школе в Славянске.