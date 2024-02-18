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Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области

Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 22:09  •  10413 просмотра

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Воздушные силы Украины предупредили о ракетной угрозе в Харьковской области.

Воздушные силы Вооруженные силы Украины предупреждают о ракетной опасности в Харьковской области, передает УНН.

Харьковская область - ракетная опасность.

- Воздушные силы Вооруженные силы Украины.

Еще одна трагедия в Краматорске: Найдено тело 23-летнего мужчины, один человек остается под завалами17 февраля 2024, 21:58 • 10801 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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