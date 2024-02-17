Еще одна трагедия в Краматорске: Найдено тело 23-летнего мужчины, один человек остается под завалами

По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать - Малюська

Министр юстиции Украины заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек с уголовным прошлым, которые отбыли наказание, могут быть мобилизованы в армию для защиты Украины.