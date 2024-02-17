Еще одна трагедия в Краматорске: Найдено тело 23-летнего мужчины, один человек остается под завалами
Киев • УНН
Спасатели извлекли тело 23-летнего мужчины из-под завалов в Краматорске, но один человек остается под завалами.
В городе Краматорск спасатели из-под завалов достали тело 23-летнего мужчины. Однако один человек до сих пор остается под завалами.
Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
В городе Краматорск продолжается спасательная операция после вражеского ракетного удара.
Спасатели извлекли из-под завалов дома еще одного погибшего -23-летний мужчина.
По оперативной информации, под руинами до сих пор находится один человек.
Напомним,
Ранее спасатели достали тело женщины 1977 года рождения.
Спасатели достали тело женщины 1977 года рождения из-под завалов в Краматорске17 февраля 2024, 21:46 • 2142 просмотра
Еще одна трагедия в Краматорске: Найдено тело 23-летнего мужчины, один человек остается под завалами
Спасатели извлекли тело 23-летнего мужчины из-под завалов в Краматорске, но один человек остается под завалами.
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