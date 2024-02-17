Ще одна трагедія у Краматорську: Знайдено тіло 23-річного чоловіка, одна людина залишається під завалами
Київ • УНН
Рятувальники витягли тіло 23-річного чоловіка з-під завалів у Краматорську, але одна людина залишається під завалами.
У місті Краматорськ рятувальники з-під завалів дістали тіло 23-річного чоловіка. Проте одна людина досі залишається під завалами.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
У місті Краматорськ триває рятувальна операція після ворожого ракетного удару.
Рятувальники витягли з-під завалів будинку ще одного загиблого –23-річний чоловік.
За оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина.
Нагадаємо
Раніше рятувальники дістали тіло жінки 1977 року народження.
Рятувальники витягли тіло жінки 1977 року народження з-під завалів у Краматорську17.02.24, 23:46 • 29846 переглядiв