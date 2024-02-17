Ще одна трагедія у Краматорську: Знайдено тіло 23-річного чоловіка, одна людина залишається під завалами

У місті Краматорськ рятувальники з-під завалів дістали тіло 23-річного чоловіка. Проте одна людина досі залишається під завалами.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

У місті Краматорськ триває рятувальна операція після ворожого ракетного удару.

Рятувальники витягли з-під завалів будинку ще одного загиблого –23-річний чоловік.

За оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина.

Нагадаємо

Раніше рятувальники дістали тіло жінки 1977 року народження.

Рятувальники витягли тіло жінки 1977 року народження з-під завалів у Краматорську