Рятувальники витягли тіло жінки 1977 року народження з-під завалів у Краматорську
Київ • УНН
Рятувальники в Краматорську Донецької області витягли тіло жінки з-під завалів після того, як російські ракетні удари зруйнували два будинки і пошкодили ще 23.
У місті Краматорськ на Донеччині рятувальники з-під завалів дістали тіло жінки 1977 року народження.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Після ворожих ракетних ударів по Краматорську на Донеччині рятувальники витягли з-під завалів тіло жінки 1977 року народження.
За останніми даними, ймовірно, ще дві людини можуть перебувати під завалами.
Нагадаємо
рф завдала трьох ракетних ударів по Краматорську близько 20 години, зруйнувавши 2 будинки та пошкодивши ще щонайменше 23.
Триває рятувальна операція в Краматорську: під завалами будинків можуть перебувати 3 особи17.02.24, 23:30 • 34365 переглядiв