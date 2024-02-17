Спасатели достали тело женщины 1977 года рождения из-под завалов в Краматорске

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  178038 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  236213 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  188970 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  213190 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  292428 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  281640 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  229568 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  216581 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  224201 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251389 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Спасатели достали тело женщины 1977 года рождения из-под завалов в Краматорске

Спасатели достали тело женщины 1977 года рождения из-под завалов в Краматорске

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 21:46  •  2142 просмотра

Read in English

Спасатели в Краматорске Донецкой области достали тело женщины из-под завалов после того, как российские ракетные удары разрушили два дома и повредили еще 23.

В городе Краматорск Донецкой области спасатели из-под завалов достали тело женщины 1977 года рождения.

Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

После вражеских ракетных ударов по Краматорску в Донецкой области спасатели извлекли из-под завалов тело женщины 1977 года рождения.

По последним данным, вероятно, еще два человека могут находиться под завалами.

Напомним,

рф нанесла три ракетных удара по Краматорску около 20 часов, разрушив 2 дома и повредив еще по меньшей мере 23.

Продолжается спасательная операция в Краматорске: под завалами домов могут находиться 3 человека17 февраля 2024, 21:30 • 4376 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
Рятувальники витягли тіло жінки 1977 року народження з-під завалів у Краматорську
Rescuers pull out the body of a woman born in 1977 from the rubble in Kramatorsk
Новости по теме

Спасатели достали тело женщины 1977 года рождения из-под завалов в Краматорске

Спасатели в Краматорске Донецкой области достали тело женщины из-под завалов после того, как российские ракетные удары разрушили два дома и повредили еще 23.

Война •   •  2142 просмотра
Спасатели достали тело женщины 1977 года рождения из-под завалов в Краматорске

Продолжается спасательная операция в Краматорске: под завалами домов могут находиться 3 человека

В Краматорске Донецкой области продолжается спасательная операция по разбору завалов и спасению трех человек после ракетного обстрела, разрушившего два дома и повредившего еще 23.

Война •   •  4376 просмотра
Продолжается спасательная операция в Краматорске: под завалами домов могут находиться 3 человека

Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны США на встрече с делегацией Конгресса в Мюнхене

На встрече с американскими законодателями в Мюнхене Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшую помощь.

Война •   •  7730 просмотра
Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны США на встрече с делегацией Конгресса в Мюнхене

Славянск и Краматорск под вражеским огнем: есть разрушения, под завалами остались люди

российская армия обстреляла Славянск и Краматорск, попав в школу и промышленную зону, в результате чего семья из 4 человек, в том числе 2 подростков, оказалась под завалами в Краматорске, а 1 человек, вероятно, оказался под завалами в школе в Славянске.

Война •   •  12349 просмотра
Славянск и Краматорск под вражеским огнем: есть разрушения, под завалами остались люди

Украина и Чехия обсудили оборонное сотрудничество и совместное производство вооружений

Лидеры Украины и Чехии обсудили усиление оборонного сотрудничества и совместное производство вооружений.

Война •   •  14578 просмотра
Украина и Чехия обсудили оборонное сотрудничество и совместное производство вооружений

Атака рф на Купянск: из-под завалов достали тело женщины

Тело женщины было извлечено из-под завалов в Купянске после того, как россия атаковала город бомбами.

Война •   •  12421 просмотра
Атака рф на Купянск: из-под завалов достали тело женщины

МВФ и Украина начинают переговоры по третьему пересмотру программы EFF

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем и украинская власть начали переговоры в Варшаве и онлайн относительно третьего пересмотра программы расширенного финансирования Украины с целью обсуждения выполнения Украиной Меморандума об экономической и финансовой политике.

Экономика •   •  14676 просмотра
МВФ и Украина начинают переговоры по третьему пересмотру программы EFF

рф пытается замаскировать понесенные потери под Авдеевкой

россияне скрывают свои настоящие потери во время наступления под Авдеевкой, поручив операторам контролировать информационное пространство.

Война •   •  19170 просмотра
рф пытается замаскировать понесенные потери под Авдеевкой

По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать - Малюська

Министр юстиции Украины заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек с уголовным прошлым, которые отбыли наказание, могут быть мобилизованы в армию для защиты Украины.

Общество •   •  20816 просмотра
По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать - Малюська

В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф

Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику: более 1500 убитых и 3500 раненых ключевой группировки российской армии, предотвращая окружение под Авдеевкой и отступая на подготовленные позиции.

Война •   •  19103 просмотра
В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф