Продолжается спасательная операция в Краматорске: под завалами домов могут находиться 3 человека
Киев • УНН
В Краматорске Донецкой области продолжается спасательная операция по разбору завалов и спасению трех человек после ракетного обстрела, разрушившего два дома и повредившего еще 23.
В результате ракетного удара, который произошел в городе Краматорск Донецкой области, сейчас продолжается спасательная операция.
Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
В связи с ракетным ударом по городу Краматорск в Донецкой области, продолжается спасательная операция.
По предварительным данным, на месте удара спасатели ГСЧС работают над разборкой завалов домов, поскольку есть информация о возможном пребывании трех человек в поврежденных зданиях.
Представители городской администрации взаимодействуют с местными жителями, проводя опрос для оперативного определения насущных потребностей. Главной задачей является оказание помощи и обеспечение необходимыми стройматериалами для перекрытия поврежденных домов.
Сейчас на месте происшествия также работают правоохранительные органы, представители областной и районной администраций.
Напомним,
Ракетные удары рф привели к разрушению двух домов и повреждению по меньшей мере 23 других.
Славянск и Краматорск под вражеским огнем: есть разрушения, под завалами остались люди17 февраля 2024, 20:40 • 12349 просмотров
Продолжается спасательная операция в Краматорске: под завалами домов могут находиться 3 человека
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