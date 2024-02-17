Продолжается спасательная операция в Краматорске: под завалами домов могут находиться 3 человека

В результате ракетного удара, который произошел в городе Краматорск Донецкой области, сейчас продолжается спасательная операция.

Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

В связи с ракетным ударом по городу Краматорск в Донецкой области, продолжается спасательная операция.

По предварительным данным, на месте удара спасатели ГСЧС работают над разборкой завалов домов, поскольку есть информация о возможном пребывании трех человек в поврежденных зданиях.

Представители городской администрации взаимодействуют с местными жителями, проводя опрос для оперативного определения насущных потребностей. Главной задачей является оказание помощи и обеспечение необходимыми стройматериалами для перекрытия поврежденных домов.

Сейчас на месте происшествия также работают правоохранительные органы, представители областной и районной администраций.

Напомним,

Ракетные удары рф привели к разрушению двух домов и повреждению по меньшей мере 23 других.

Славянск и Краматорск под вражеским огнем: есть разрушения, под завалами остались люди