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Триває рятувальна операція в Краматорську: під завалами будинків можуть перебувати 3 особи

Триває рятувальна операція в Краматорську: під завалами будинків можуть перебувати 3 особи

Київ • УНН

 • 34365 перегляди

У Краматорську Донецької області триває рятувальна операція з розбору завалів і порятунку трьох людей після ракетного обстрілу, що зруйнував два будинки і пошкодив ще 23.

У результаті ракетного удару, який стався у місті Краматорськ на Донеччині, наразі триває рятувальна операція.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

У зв'язку з ракетним ударом по місту Краматорськ на Донеччині, триває рятувальна операція.

За попередніми даними, на місці удару рятувальники ДСНС працюють над розбиранням завалів будинків, оскільки є інформація про можливе перебування трьох осіб у пошкоджених будівлях.

Представники міської адміністрації взаємодіють з місцевими жителями, проводячи опитування для оперативного визначення нагальних потреб. Головним завданням є надання допомоги та забезпечення необхідними будматеріалами для перекриття пошкоджених будинків.

Наразі на місці події також працюють правоохоронні органи, представники обласної та районної адміністрацій.

Нагадаємо

Ракетні удари рф призвели до руйнування двох будинків і пошкодження щонайменше 23 інших.

Слов'янськ і Краматорськ під ворожим вогнем: є руйнування, під завалами залишилися люди17.02.24, 22:40 • 35305 переглядiв

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