Слов'янськ і Краматорськ під ворожим вогнем: є руйнування, під завалами залишилися люди
Київ • УНН
російська армія обстріляла Слов'янськ і Краматорськ, влучивши в школу і промислову зону, в результаті чого сім'я з 4 осіб, у тому числі 2 підлітків, опинилася під завалами в Краматорську, а 1 людина, ймовірно, опинилася під завалами в школі в Слов'янську.
Армія рф накрила вогнем Слов'янськ і Краматорськ. Як повідомив заступник глави ОП Олексій Кулеба, є руйнування, під завалами перебувають люди, передає УНН.
"У Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор — ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі два підлітка. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.
У Слов'янську снаряд влучив у школу — під завалами можливе перебування однієї людини", - повідомив Кулеба.
За його словами, на місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники.
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