Славянск и Краматорск под вражеским огнем: есть разрушения, под завалами остались люди

Армия рф накрыла огнем Славянск и Краматорск. Как сообщил заместитель главы ОП Алексей Кулеба, есть разрушения, под завалами находятся люди, передает УНН.

"В Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор - вероятно, под завалами одного из домов находится семья из 4 человек, в том числе два подростка. Разрушены 2 дома, повреждены еще 23.

В Славянске снаряд попал в школу - под завалами возможно пребывание одного человека", - сообщил Кулеба.

По его словам, на местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели.

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