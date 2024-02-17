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Славянск и Краматорск под вражеским огнем: есть разрушения, под завалами остались люди

Славянск и Краматорск под вражеским огнем: есть разрушения, под завалами остались люди

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 20:40  •  12349 просмотра

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российская армия обстреляла Славянск и Краматорск, попав в школу и промышленную зону, в результате чего семья из 4 человек, в том числе 2 подростков, оказалась под завалами в Краматорске, а 1 человек, вероятно, оказался под завалами в школе в Славянске.

Армия рф накрыла огнем Славянск и Краматорск. Как сообщил заместитель главы ОП Алексей Кулеба, есть разрушения, под завалами находятся люди, передает УНН.

"В Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор - вероятно, под завалами одного из домов находится семья из 4 человек, в том числе два подростка. Разрушены 2 дома, повреждены еще 23.

В Славянске снаряд попал в школу - под завалами возможно пребывание одного человека", - сообщил Кулеба.

По его словам, на местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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