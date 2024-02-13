Уже 1852 мирных жителей погибли в Донецкой области из-за российских обстрелов

россияне убили уже 1852 мирных жителя Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По состоянию на 13 февраля россияне убили 1852 мирных жителя Донецкой области, и ранили еще 4554 человека. Он напомнил, что только 12 февраля погибли трое мирных жителей Селидово, и ранен один в Нью-Йорке.

Россия убивает гражданских! За 12 февраля россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 3 в Селидово и 1 в Нью-Йорке - написал он.

Отметим, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

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