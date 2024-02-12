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У Селидовому через російський обстріл троє поранених, по Новогродівці росіяни вдарили ракетою – ДонОДА

Київ • УНН

 • 27538 перегляди

Три людини отримали поранення у Селидовому внаслідок російського обстрілу житлових будинків у Покровському районі Донецької області.

російські окупанти обстрілювали житлову забудову у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донеччини, поранено троє людей. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, інформуючи про оперативну ситуацію в області, передає УНН.

Деталі

Він розповів, що у Покровському районі під обстріли попали житлові будинки. Зокрема, у Селидовому поранено 3 людини, пошкоджено 15 приватних будинків. У Гострому Курахівської громади пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. Новогродівка зазнала ракетного удару — пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю.

Також він зазначив, що зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Костянтинівка Мар'їнської громади.

Також під обстріли потрапили населені пункти Краматорського району. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено газогін, обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

У Бахмутському районі обстрілами пошкоджені будинки у різних населених пунктах. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Федорівка і Васюківка. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

росіяни обстріляли Донеччину ракетами С-300: поранено двоє дітей12.02.24, 09:29 • 26767 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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