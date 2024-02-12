В Селидово из-за российского обстрела трое раненых, по Новогродовке россияне ударили ракетой - ДонОГА

российские оккупанты обстреливали жилую застройку в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области, ранены три человека. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информируя об оперативной ситуации в области, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что в Покровском районе под обстрелы попали жилые дома. В частности, в Селидово ранены 3 человека, повреждены 15 частных домов. В Остром Кураховской громады повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Новогродовка подверглась ракетному удару - повреждены 3 дома и админздание.

Также он отметил, что зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Константиновка Марьинской громады.

Также под обстрелы попали населенные пункты Краматорского района. В Рай-Александровке Николаевской громады поврежден газопровод, обстреляны окраины Лиманской и Константиновской громад.

В Бахмутском районе обстрелами повреждены дома в разных населенных пунктах. В Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома. В Соледарской громаде под огнем Роздоловка, Федоровка и Васюковка. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское. В Северске повреждены 3 дома.

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