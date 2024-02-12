россияне обстреляли Донецкую область ракетами С-300: ранены двое детей

Ночью, 12 февраля войска рф обстреляли ракетами С-300 частный сектор г. Селидово Донецкой области, ранены бабушка и двое ее внуков. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

12 февраля 2024 года, около 00:30, войска рф осуществили обстрел частного сектора г. Селидово тремя ракетами С-300. В результате атаки ранены 63-летняя женщина и двое ее внуков 10 и 17 лет, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что всех пострадавших с минно-взрывными травмами и убойными ранами госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Также взрывами повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений и линии электропередач.

Напомним

российские войска ночью обстреляли два села в Харьковской области, повредив газопровод и жилой дом, а также обстреляли до 20 населенных пунктов в регионе в течение суток.