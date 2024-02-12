росіяни обстріляли Донеччину ракетами С-300: поранено двоє дітей
Київ • УНН
російські війська обстріляли ракетами С-300 приватний сектор у місті Селидове Донецької області, поранивши бабусю та двох її онуків.
Уночі, 12 лютого війська рф обстріляли ракетами С-300 приватний сектор м. Селидове на Донеччині, поранено бабусю та двох її онуків. Про це це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
12 лютого 2024 року, близько 00:30, війська рф здійснили обстріл приватного сектора м. Селидового трьома ракетами С-300. В результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років,
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Зазначається, що усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами й забійними ранами ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Також вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.
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