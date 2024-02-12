Харківщину вночі обстріляв ворог, пошкоджено газопровід - ОВА
Київ • УНН
Російські війська вночі обстріляли два села в Харківській області, пошкодивши газопровід і житловий будинок, а також обстріляли до 20 населених пунктів у регіоні протягом доби.
У Харківській області вночі російські війська обстріляли два села Харківського району, пошкоджено газопровід. Протягом минулої доби зафіксовано обстріли до 20 населених пунктів області, є влучання у поліклініку, фітнес-клуб, руйнування у будинку культури. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Після опівночі ворог обстріляв село Липці Харківського району. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено газопровід. Після опівночі ворог здійснив обстріл з С-300 села Слобожанське Харківського району
В обох випадках без постраждалих, зазначив він.
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Зі слів Синєгубова, загалом за добу артилерійських та мінометних обстрілів зазнали до 20 населених пунктів, серед них Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Синьківка, Петропавлівка, Берестове та ін.
Зокрема, о 23:32 відбувся обстріл міста Люботин Харківського району. Зафіксовані влучання у приватні будинки, міську поліклініку, фітнес-клуб та навчально-виробничий комбінат. Без постраждалих.
О 22:35 у місті Вовчанськ Чугуївського району відбувся обстріл приватного помешкання, пошкоджено гараж та автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила.
О 17:04 окупанти КАБом вдарили по центральній частині Борової Ізюмського району. Зруйновано приміщення будинку культури. Пошкоджені фасади нежитлових приміщень. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
О 10:30 окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. Влучання у приватний сектор. Постраждалих не зафіксовано.
"Протягом доби постраждалих не зафіксовано", - зазначив він.
"На Куп’янському напрямку українськими захисниками відбито 2 атаки біля Іванівки та Табаївки", - повідомив Синєгубов.
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