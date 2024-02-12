Харьковскую область ночью обстрелял враг, поврежден газопровод - ОВА

В Харьковской области ночью российские войска обстреляли два села Харьковского района, поврежден газопровод. За прошедшие сутки зафиксированы обстрелы до 20 населенных пунктов области, есть попадания в поликлинику, фитнес-клуб, разрушения в доме культуры. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

После полуночи враг обстрелял село Липцы Харьковского района. Разрушен жилой дом, поврежден газопровод. После полуночи враг совершил обстрел из С-300 села Слобожанское Харьковского района - написал Синегубов в соцсетях.

В обоих случаях без пострадавших, отметил он.

Детали

По словам Синегубова, всего за сутки артиллерийским и минометным обстрелам подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище, Синьковка, Петропавловка, Берестовое и др.

В частности, в 23:32 состоялся обстрел города Люботин Харьковского района. Зафиксированы попадания в частные дома, городскую поликлинику, фитнес-клуб и учебно-производственный комбинат. Без пострадавших.

В 22:35 в городе Волчанск Чугуевского района произошел обстрел частного дома, повреждены гараж и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

В 17:04 оккупанты КАБом ударили по центральной части Боровой Изюмского района. Разрушено помещение дома культуры. Повреждены фасады нежилых помещений. По предварительной информации, пострадавших нет.

В 10:30 оккупанты обстреляли Волчанск Чугуевского района. Попадание в частный сектор. Пострадавших не зафиксировано.

"В течение суток пострадавших не зафиксировано", - отметил он.

"На Купянском направлении украинскими защитниками отбито 2 атаки возле Ивановки и Табаевки", - сообщил Синегубов.

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