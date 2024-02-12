Воздушные силы ВС Украины уничтожили 14 беспилотников и 1 ракету во время ночной атаки рф

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  189294 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  244436 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  209183 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  254981 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  290225 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  232023 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  198505 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  212813 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  209795 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207893 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Воздушные силы ВС Украины уничтожили 14 беспилотников и 1 ракету во время ночной атаки рф

россия атаковала Украину ночью, применив 17 беспилотников "Шахид-136/131", ракету Х-59 и зенитные ракеты С-300. 14 беспилотников и ракета Х-59 были уничтожены украинскими силами.

Война •   •  12676 просмотра
Воздушные силы ВС Украины уничтожили 14 беспилотников и 1 ракету во время ночной атаки рф

В Германии убили 17-летнего украинца из-за национальности

17-летний украинский баскетболист получил смертельное ножевое ранение из-за его украинской национальности.

Общество •   •  15101 просмотра
В Германии убили 17-летнего украинца из-за национальности

День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля

Цель празднования Дня Дарвина - поощрение человечества к принципам научного мышления, любопытства и интеллектуальной храбрости. Событие посвящено не только идеям ученого, но и распространению науки в целом.

УНН Lite •   •  13900 просмотра
День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля

рф 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области

Вчера россия 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области, используя разнообразное огнестрельное оружие, включая минометы, артиллерию, гранатометы и танки, что привело к 153 взрывам и повреждению отдельных районов.

Война •   •  18600 просмотра
рф 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области

Илон Маск отрицает продажу Starlink россии

Илон Маск опроверг сообщения о том, что SpaceX продала свои спутниковые интернет-терминалы Starlink рф.

Война •   •  18921 просмотра
Илон Маск отрицает продажу Starlink россии

ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Рафах, погибло 37 человек и десятки ранены

По сообщениям, в результате израильских ударов по лагерю беженцев Рафах в Газе погибли 37 человек и десятки получили ранения.

Новости Мира •   •  15225 просмотра
ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Рафах, погибло 37 человек и десятки ранены

Израильские силы обороны заверили, что никогда не будут нападать на журналистов

После гибели палестинского тележурналиста во время израильского обстрела Дейр-аль-Бала ЦАХАЛ заявил, что они никогда не убивают журналистов целенаправленно.

Новости Мира •   •  15953 просмотра
Израильские силы обороны заверили, что никогда не будут нападать на журналистов

Китай представил ядерную батарею, которая генерирует электроэнергию 50 лет без подзарядки

Китайская компания создала ядерную батарею, которая может генерировать электроэнергию в течение 50 лет без подзарядки, согласно сообщению.

Экономика •   •  23132 просмотра
Китай представил ядерную батарею, которая генерирует электроэнергию 50 лет без подзарядки

Беспилотный летательный аппарат движется на запад над севером Хмельницкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении российского беспилотного летательного аппарата, который двигался на запад в северной части Хмельницкой области.

Война •   •  28893 просмотра
Беспилотный летательный аппарат движется на запад над севером Хмельницкой области

В Черновцах при поддержке ЕС обустраивают жилье для переселенцев

При поддержке Европейского Союза в Черновцах обустраивается жилье для внутренне перемещенных лиц для удовлетворения их насущных потребностей.

Общество •   •  27137 просмотра
В Черновцах при поддержке ЕС обустраивают жилье для переселенцев