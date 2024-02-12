Воздушные силы ВС Украины уничтожили 14 беспилотников и 1 ракету во время ночной атаки рф

Ночью рф атаковала Украину 17 БпЛА "Shahed-136/131", ракетой Х-59 и зенитными ракетами С-300. Уничтожено 14 беспилотников и одну управляемую ракету Х-59.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 12 февраля россияне атаковали Украину.

Оккупанты использовали 17 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа "Shahed-136/131", управляемую авиационную ракету Х-59 и зенитные управляемые ракеты С-300.

Нападение произошло из района Приморско-Ахтарск (рф), а также с временно оккупированной территории Запорожской области.

В результате боевой работы уничтожено 14 беспилотников "Шахед-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59 на территории Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Добавим

Атака была отражена благодаря подразделениям мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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