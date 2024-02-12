Воздушные силы ВСУ зафиксировали новое перемещение вражеских беспилотников в центральной Украине

Новая угроза: Воздушные Силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских БпЛА в Васильковском районе на Днепропетровщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении новых вражеских беспилотников в Васильковском районе Днепропетровской области, их движение указывает на возможное направление к городу Павлоград.