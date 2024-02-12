Повітряні сили ЗСУ зафіксували нове переміщення ворожих безпілотників у центральній Україні
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що зафіксували нові переміщення ворожих безпілотників у західному напрямку в Кіровоградській та Черкаській областях.
Повітряні сили України зафіксували нове переміщення ворожих безпілотників. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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Повітряні сили ЗС України повідомили про зафіксовані переміщення безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у Кіровоградській та Черкаській областях, які рухаються західним курсом.
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