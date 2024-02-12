Оголошено повітряну тривогу в Донецькій області у зв'язку з активізацією російської авіації
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України оголосили повітряну тривогу в Донецькій області у зв'язку з підвищеною активністю ворожої тактичної авіації на південному сході.
Повітряні сили Збройних сил України оголосили про введення повітряної тривоги в Донецькій області через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Передає УНН.
Повітряна тривога в Донецькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Повітряні сили України попереджають про можливі удари балістики12.02.24, 00:08 • 35641 перегляд