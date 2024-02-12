Повітряні сили України попереджають про можливі удари балістики
Київ • УНН
Повітряні сили України попередили про потенційну загрозу балістичних ракет в областях, де була оголошена повітряна тривога.
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про наявність серйозної загрози застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога. Передає УНН.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Виявленно ракетну загрозу в Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях11.02.24, 23:10 • 32314 переглядiв