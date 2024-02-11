Виявленно ракетну загрозу в Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили про ракетну загрозу в Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях, в тому числі про ракети, виявлені поблизу Павлограда.
Зафіксована ракетна небезпека у Запорізькій, Дніпровській та Харківській областях. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.
Увага! Повітряні Сили ЗС України повідомляють про ракетну загрозу в Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
Також зафіксована ракетна небезпека, зокрема, напрямок Павлоград.
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