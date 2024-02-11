Обнаружена ракетная угроза в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях

Зафиксирована ракетная опасность в Запорожской, Днепровской и Харьковской областях. Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает УНН.

Воздушные Силы ВС Украины сообщают о ракетной угрозе в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также зафиксирована ракетная опасность, в частности, направление Павлоград.

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