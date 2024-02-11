Воздушные силы ВСУ обнаружили ударные группы вражеских беспилотников на Херсонщине

В Винницкой области спасатели вытащили из пруда тело мужчины, пропавшего без вести в декабре 2023 года

Спасатели в Винницкой области достали из пруда тело 57-летнего мужчины, поиски которого велись правоохранителями еще с декабря 2023-го года.