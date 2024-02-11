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Воздушные силы ВСУ обнаружили ударные группы вражеских беспилотников на Херсонщине

Воздушные силы ВСУ обнаружили ударные группы вражеских беспилотников на Херсонщине

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 21:03  •  14166 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении ударных групп вражеских беспилотников, которые летят на северо-запад над Херсонской областью в направлении Николаева, что представляет новую потенциальную угрозу.

Новая угроза на южном фронте: ударные группы вражеских беспилотников обнаружены в Херсонской области. Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о потенциальной угрозе ударных вражеских БпЛА в Херсонской области, которые зафиксированы в направлении Николаевщины с курсом северо-западным. 

Новая угроза: Воздушные Силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских БпЛА в Васильковском районе на Днепропетровщине11 февраль 2024, 20:48 • 14200 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
nikolaevНиколаев
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Повітряні сили ЗСУ виявили ударні групи ворожих безпілотників на Херсонщині
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Воздушные силы ВСУ обнаружили ударные группы вражеских беспилотников на Херсонщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении ударных групп вражеских беспилотников, которые летят на северо-запад над Херсонской областью в направлении Николаева, что представляет новую потенциальную угрозу.

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