Новая угроза: Воздушные Силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских БпЛА в Васильковском районе на Днепропетровщине

Новое обнаружение вражеских БпЛА в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы ВС Украины сообщают о еще ударных вражеских беспилотниках (БпЛА) в Васильковском районе Днепропетровской области. Вектор движения вражеских БпЛА указывает на возможное направление к городу Павлоград.

Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях