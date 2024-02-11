Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях

На фронте за сутки 95 боестолкновений: враг 66 раз атаковал Авдеевское и Марьинское направления - Генштаб

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки российские войска 66 раз открывали огонь на Авдеевском и Марьинском направлениях и 17 раз - на Бахмутском, всего произошло 95 боевых столкновений по всей линии фронта.