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Військово-повітряні сили України попереджають про можливі атаки безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях

Військово-повітряні сили України попереджають про можливі атаки безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях

Київ • УНН

 • 32357 перегляди

Військово-повітряні сили України повідомили про виявлення ударних безпілотників іранського виробництва, що рухаються над Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Потенційна загроза ударних БпЛА в Запорізькій і Дніпропетровській областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.  

Деталі

Повітряні Сили ЗС України сповіщають про потенційну загрозу ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За інформацією, ударні БпЛА типу "Shahed" виявлені в Гуляйпільському районі Запорізької області, рухаючись на західно-північно-західний курс. Також спостерігається рух БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровської області, прямуючи на північний курс у напрямку Павлограда.

Україна знищила 40 ударних безпілотників під час нічної операції з протиповітряної оборони11.02.24, 07:43 • 40259 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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