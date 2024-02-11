Військово-повітряні сили України попереджають про можливі атаки безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях

Потенційна загроза ударних БпЛА в Запорізькій і Дніпропетровській областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Повітряні Сили ЗС України сповіщають про потенційну загрозу ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За інформацією, ударні БпЛА типу "Shahed" виявлені в Гуляйпільському районі Запорізької області, рухаючись на західно-північно-західний курс. Також спостерігається рух БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровської області, прямуючи на північний курс у напрямку Павлограда.

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