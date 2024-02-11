Україна знищила 40 ударних безпілотників під час нічної операції з протиповітряної оборони

Уночі на 11 лютого силами ППО було знищено 40 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.

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Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про знищення 40 ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) вночі на 11 лютого 2024 року. Удар був завданий 45-ма БПЛА типу "Shahed-136/131" з районів Балаклава та мис Чауда – Крим.

Для відбиття повітряного нападу були задіяні підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Бойова робота призвела до ефективного знищення 40 БПЛА противника, які були зафіксовані в межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Під час нічної атаки сили ППО ліквідували всі ударні дрони на підступах до Києва: жертв і руйнувань у столиці немає