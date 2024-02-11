Украина уничтожила 40 ударных беспилотников во время ночной операции по противовоздушной обороне

Ночью на 11 февраля силами ПВО было уничтожено 40 вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об уничтожении 40 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ночью на 11 февраля 2024 года. Удар был нанесен 45-ю БПЛА типа "Shahed-136/131" из районов Балаклава и мыс Чауда - Крым.

Для отражения воздушного нападения были задействованы подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Боевая работа привела к эффективному уничтожению 40 БПЛА противника, которые были зафиксированы в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Во время ночной атаки силы ПВО ликвидировали все ударные дроны на подступах к Киеву: жертв и разрушений в столице нет